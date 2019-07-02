الحكومة تبحث الرد على إضراب العاملين في خدمة الوجبات المدرسية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية تغيير خدمات تقديم الطعام في المدارس أو تخفيضها، وذلك ردا على الإضراب الوشيك الذي يخطط لتنفيذه العاملون في مجال تقديم الوجبات المدرسية على مستوى البلاد.وفي هذا السياق، عقد نائب وزير التعليم "باك بيك بوم" ونواب رؤساء مكاتب التعليم في جميع أنحاء البلاد اجتماعًا في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ"، أمس الاثنين، لمناقشة التدابير المضادة للإضراب الذي سيستمر ثلاثة أيام، والمقرر له أن يبدأ غدا الأربعاء. وناقش المشاركون في الاجتماع تدابير لتأمين طعام بديل، بما في ذلك صناديق الغداء والوجبات السريعة والخبز وكعك الأرز والفواكه، بحيث يتم شراء تلك المواد من جهات غير نقابية. وكان عمالٌ غيرُ نظاميين، بمن في ذلك العمال المسؤولون عن إعداد الوجبات المدرسية وغيرها من الخدمات التكميلية في المدارس، قد عقدوا مؤتمرا صحفيا أمام المكتب الرئاسي في وقت سابق من يوم أمس، انتقدوا فيه الحكومة لعدم بذلها جهودا لتعزيز أمنهم الوظيفي. وانضم لهذه المجموعة من العمال ما يقرب من 95 ألفا آخرين، أي حوالي ثلثيْ عدد العاملين غير النظاميين في المدارس في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب أيضا ما يصل إلى 50 ألف شخص.