وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقول إن ترامب وكيم تعهدا بالالتقاء مرة أخرى

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ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أن قائديْ كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد اتفقا على الاجتماع مرة أخرى، وذلك خلال لقائهما في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، أول من أمس الأحد.وقام التليفزيون المركزي الكوري الشمالي ببث فيلم وثائقي مدته 16 دقيقة بعد ظهر أمس الاثنين حول الاجتماع التاريخي بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقال الفيلم إن الزعيم الكوري الشمالي يقدر مشاركة "ترامب" في ذلك الاجتماع بإخلاص، وإظهاره الالتزام بتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن القائديْن تعهدا بالالتقاء مرة أخرى في المستقبل.وكان "ترامب" قد صرح في أعقاب اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي بأنه دعا "كيم" لزيارة مقر الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، في أي وقت يشاء. وقبيل محادثاتهما الثنائية، قال "كيم" للرئيس الأمريكي أيضا إنه سيكون شرفًا له أن يقوم "ترامب" بزيارة إلى بيونغ يانغ في الوقت الذي يراه مناسبا.