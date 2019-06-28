ترامب يقول إنه عقد لقاءً عظيما مع كيم ويتطلع لرؤيته مرة أخرى

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه عقد "اجتماعًا رائعًا" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الأحد، وأنه يتطلع إلى رؤيته مرة أخرى قريبًا.جاء ذلك في منشور للرئيس الأمريكي على "تويتر" بعد لقائه التاريخي مع "كيم" في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين يوم الأحد، حيث قال "ترامب" إن اللقاء "كان رائعا مع الزعيم كيم، الذي بدا جيدا وصحيا للغاية". وأعرب عن تطلعه إلى رؤية "كيم" مرة أخرى قريبًا، مشيرا إلى أن فرقا من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف تجتمع للعمل على إيجاد بعض الحلول للمشاكل طويلة الأمد والمستمرة. وأكد "ترامب" أنه لا يتسرع في التوصل إلى اتفاق.وفي منشور آخر، قدم "ترامب" الشكر للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لاستضافته الوفد الأمريكي في سيول خلال زيارته إلى كوريا يومي السبت والأحد الماضيين، وقال إنه "كان من الرائع دعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى اجتماع تم الإعداد له جيدًا". وأضاف "ترامب" أن الأشياء الجيدة يمكن أن تحدث للجميع.