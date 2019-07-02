واشنطن تقول إنه لا توجد مقترحات جديدة بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لدى الولايات المتحدة أي مقترحات جديدة بشأن مفاوضات تفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بأنه لا يتم حاليًا تقديم مقترحات جديدة، مشيرا إلى أن هدف واشنطن لا يزال كما هو، حيث يتمثل في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وأدلى المتحدث الرسمي بهذا التعليق عندما سئل عن مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأحد يقول إن واشنطن قد تقبل تجميد كوريا الشمالية لبرنامجها النووي باعتباره "خطوة أولية" في سياق إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين.وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت تقريرا بعد ساعات من الاجتماع التاريخي بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس الولايات المتحدة على الحدود بين الكوريتين، قالت فيه إن فكرة التجميد النووي بدأت تتشكل داخل إدارة "ترامب" خلال الأسابيع القليلة التي سبقت اجتماع يوم الأحد. لكن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" نفى صحة ما جاء في التقرير، ووصفه بأنه "مجرد تكهنات". كما رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" ما جاء في التقرير بشكل قاطع، وكتب على صفحته على موقع تويتر قائلا إن أي مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي لم يناقش أو يسمع عن مسألة تجميد كوريا الشمالية لأسلحتها النووية.