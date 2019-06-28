كوريا تعرب عن قلقها الشديد إزاء قرار اليابان باستئناف صيد الحيتان

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أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها إزاء استئناف اليابان لصيد الحيتان تجاريا بعد توقف دام 30 عامًا.وقالت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك الكورية في بيان أصدرته أمس الاثنين إن قرار اليابان باستئناف صيد الحيتان يشكل مصدر قلق بالغ، وحذرت من أنه ينبغي ألا يؤثر على الحيتان في المياه الكورية الجنوبية. وأشار مسؤول في الوزارة إلى أن الحكومة الكورية سوف تحلل تأثير قرار اليابان باستئناف صيد الحيتان على المياه الكورية الجنوبية، مشددا على ضرورة أن تتم مناقشة مسألة الحفاظ على الثدييات في المحيطات واستخدامها في اللجنة الدولية لصيد الحيتان التي انسحبت منها اليابان العام الماضي.وكانت اليابان قد أوقفت عمليات صيد الحيتان في عام 1988 في أعقاب انتقادات دولية، لكنها لم تتخل بالكامل عن قتل الحيتان. ويقول مؤيدو هذه الممارسة إن صيد الحيتان وتناولها أمر مهم في الثقافة اليابانية. ومع استئناف عمليات صيد الحيتان تجاريا، تبرز مخاوف من أن حوالي 31 نوعًا من الحيتان الموجودة في المياه الساحلية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك حيتان المينك، قد تكون هدفًا لصيادي الحيتان اليابانيين.