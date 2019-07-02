أسعار المستهلك في كوريا تظل في مستوى أقل من 1% للشهر السادس

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ظلت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية مستقرة في شهر يونيو الماضي، مسجلة نموًا يقل عن 1% للشهر السادس على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0,7% في يونيو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقال التقرير إن النمو في أسعار المستهلك لم يتجاوز مستوى 1% لمدة ستة أشهر متتالية، وهو أطول فترة من نوعها منذ بقائه في مستوى أقل من 1% لمدة عشرة أشهر، في الفترة من فبراير إلى نوفمبر من عام 2015.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة 1,8% في شهر يونيو مقارنة بالعام الماضي. وظلت أسعار السلع الصناعية ثابتة، بينما زادت رسوم الخدمات بنسبة 1,3% على أساس سنوي في يونيو.وقال "كيم يون سونغ" مدير قسم إحصاءات الأسعار في هيئة الإحصاءات الكورية إن السبب في انخفاض أسعار المستهلك يرجع إلى بطء وتيرة نمو رسوم الخدمات وانخفاض أسعار المنتجات البترولية.