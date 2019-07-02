آبيه يقول إن القيود التجارية على كوريا تتوافق مع لوائح منظمة التجارة

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قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إن القيود التجارية التي أعلنتها طوكيو مؤخرًا ضد كوريا الجنوبية تتوافق مع لوائح منظمة التجارة العالمية.وجاءت تصريحات "آبيه" خلال مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء في صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية بشأن تشديد القيود على تصدير ثلاث تقنيات يابانية رئيسية إلى كوريا، تستخدم في إنتاج الرقاقات والهواتف الذكية والشاشات.وقال رئيس الوزراء الياباني إن تشديد تلك القيود يعد تعديلاً على الإجراء الذي تم تنفيذه بناءً على الثقة المتبادلة بين كوريا الجنوبية واليابان.لكن الصحيفة اليابانية قالت إن تصريحات "آبيه" تشير إلى أن هذه الخطوة الأخيرة قد اتخذت بسبب ضعف الثقة بين البلدين.وهناك تكهنات بأنه تم تطبيق هذه القواعد اليابانية الجديدة ردا على الأحكام التي صدرت عن محكمة كورية خلال هذا العام والعام الماضي، والتي تأمر بعض الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين الذين أجبروا على العمل خلال فترة الحرب العالمية الثانية.