أمين عام الأمم المتحدة يرحب بإعلان استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بإعلان الولايات المتحدة وكوريا الشمالية استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما.وقال المتحدث باسم االأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في بيان صحفي أمس الاثنين إن الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باجتماعات "بان مون جوم" التي جمعت قادة الكوريتين والولايات المتحدة، كما يرحب بإعلان واشنطن وبيونغ يانغ استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن الأمين العام يؤيد الجهود المستمرة التي تبذلها الأطراف ذات الصلة لنزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق من شبه الجزيرة الكورية.