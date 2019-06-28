اليابان تفرض قيودًا على صادراتها إلى كوريا الجنوبية

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أفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن قرار طوكيو بالحد من صادراتها من المواد ذات التقنية العالية إلى كوريا الجنوبية، والذي تم الإعلان عنه في هذا الأسبوع، قد تم اتخاذه في شهر مايو الماضي.وقد قررت طوكيو تشديد القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية في شهر مايو، حيث اختار عدد قليل من المسؤولين المواد التي ستخضع للقيود الجديدة .ويقول التقرير إن تلك القيود قد فُرِضت إلى جانب مجموعة من التدابير الانتقامية الأخرى، ردًّا على قرارات أصدرتها المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي، تطالب الشركات اليابانية بتعويض الكوريين من ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، أثناء الحكم الاستعماري الياباني.وأعلنت طوكيو أمس الاثنين تشديد اللوائح الخاصة بتصدير بعض المنتجات عالية التقنية إلى سيول ، بدءًا من الخميس المقبل.ويشار إلى أن المنتجات التي ستخضع للقيود تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات والشاشات. وتسيطر اليابان على 70 إلى 90% من الإنتاج العالمي لهذه المنتجات، حيث تمثل هذه القيود عقبة كبيرة أمام القطاع التكنولوجي في كوريا الجنوبية.وقد أيد مسؤولون من مكتب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" القيود الجديدة على الرغم من المخاوف بشأن تبعاتها السلبية على المصدرين اليابانيين، وأفادت وسائل الإعلام بأن اليابان تدرس أيضًا إمكانية تشديد إصدار التأشيرات بالنسبة للمواطنين الكوريين .وأضافت نفس المصادر أن القيود المفروضة على الصادرات ترسل تحذيرًا إلى كوريا الجنوبية بأن الخلافات الدبلوماسية أو القانونية يمكن مواجهتها بتدابير انتقامية أخرى في المستقبل، مثل تقييد التحويلات وتشديد إصدار تأشيرات الدخول.