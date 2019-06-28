مون: اجتماع ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح يشير إلى انتهاء الحرب الكورية فعليًّا

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد أعلنوا فعليًّا نهاية الحرب الكورية، من خلال المصافحة بينهما على الحدود بين الكوريتين، في المنطقة منزوعة السلاح قبل يومين.وأشاد "مون" بعبور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خط الترسيم العسكري دون أي حماية خاصة إلى الشمال برفقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، قدم "مون" تقييما للقاء المفاجئ بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.وأثنى "مون" على دبلوماسية "ترامب" و"كيم" وسعيهما إلى تحقيق الاجتماع، حيث قال إن الاجتماع المنعقد في قرية الهدنة "بان مون جوم" أصبح ممكنًا بعد .العرض "غير التقليدي" الذي قدمه الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبول "الجريء" من قبل الزعيم الكوري الشماليوقال "مون" إنه أوضح للرئيس الأمريكي "ترامب" أهمية المجمع الصناعي المشترك بين الكوريتين وحجم الفوائد الاقتصادية والأمنية المترتبة على تشغيله في شبه الجزيرة الكورية.وقد أعربت كل من سيول وبيونغ يانغ عن عزمهما على إعادة تشغيل المجمع الصناعي المشترك في "كيسونغ"، لكن العقوبات المفروضة حاليًا بقيادة الولايات المتحدة تمنع مثل هذه الخطوة.