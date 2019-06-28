واشنطن تؤكد على متانة العلاقات مع كوريا الجنوبية واليابان

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين على أهمية متانة العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك التحديات التي تمثلها كوريا الشمالية.جاء ذلك ردًّا على سؤال لشبكة "يونهاب" الإخبارية الكورية الجنوبية حول تزايد التوترات بعد إعلان طوكيو عن تقييد صادراتها من المنتجات عالية التقنية التي تستخدم في إنتاج الرقاقات والهواتف الذكية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة التحديات المشتركة.وقالت أيضًا إن ضمان العلاقات القوية والوثيقة بين الدول الثلاث أمر بالغ الأهمية، وأضافت أن واشنطن تعد حليفًا وصديقًا لكل من البلدين.وقالت المتحدثة إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز التعاون الثلاثي، وأن البلدان الثلاثة ستظل على موقف موحد فيما يتعلق بالضغط على كوريا الشمالية لتحقيق نزع السلاح النووي.