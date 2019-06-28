ثاني أكبر عدد من المشاركين في مسابقة التايكوندو العالمية السنوية

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن تشهد مسابقة التايكوندو العالمية السنوية التي ينظمها المقر الرئيسي للتايكوندو في سيول، ثاني أكبر مشاركة على الإطلاق هذا العام.وأعلن المقر الرئيسي للرياضة، المعروف محليًّا باسم "كوكي وون" اليوم الثلاثاء أن بطولة التايكوندو لعام 2019 ستشهد مشاركة 4798 من لاعبي التايكوندو، من 57 دولة حول العالم.ويمثل هذا ثاني أكبر عدد من المشاركين في البطولة، بعد بطولة عام 2017، التي شارك فيها 5732 من اللاعبين.وسوف تقام المسابقة هذا العام لمدة خمسة أيام في "يونغ بيونغ دوم" في "بيونغ تشانغ" بمقاطعة "كانغ وون"، بدءًا من السادس والعشرين من يوليو.ومن المقرر مشاركة 790 لاعبًا من آسيا في المسابقة، و130 من الأمريكتين، و75 من أوروبا، و26 من أفريقيا، و21 من أوقيانوسيا.وسوف تشارك كوريا الجنوبية بأكبر عدد من اللاعبين، حيث سيشارك نحو 3700 لاعب، تليها الصين بـ 293 لاعبًا.