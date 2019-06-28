سيول تتخذ موقف الانتظار والترقب قبل الاستجابة لقيود التصدير اليابانية

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن سيول تعتزم الانتظار والترقب في الرد على العقوبات التجارية التي فرضتها طوكيو على خلفية أحكام المحكمة العليا الكورية الجنوبية والمتعلقة بقضية العمل القسري في زمن الحرب.وجاءت تصريحات "كانغ" ردًّا على أسئلة الصحفيين حول الإجراءات التي تعتزم وزارتها اتخاذها، خلال منتدى حول العنف الجنسي في زمن الحرب، انعقد في سيول اليوم الثلاثاء.وكانت اليابان قد أعلنت أمس الاثنين أنها ستعلق المعاملة التفضيلية لكوريا الجنوبية فيما يتعلق بتصدير المواد عالية التقنية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات والهواتف الذكية، مما يجبر الشركات اليابانية على الحصول على موافقة الحكومة، قبل تصدير تلك المواد إلى سيول.وقد استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الياباني ، احتجاجًا على القرار، بينما قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها ستعترض على هذه الخطوة أمام منظمة التجارة العالمية.وقال رئيس الوزراء الياباني في مقابلة مع وسائل الإعلام اليابانية إن القرارات الأخيرة لا تنتهك لوائح المنظمة، مضيفًا أنه لما كانت الإجراءات التفضيلية مبنية على الثقة الثنائية، فإن مراجعتها أصبح أمرًا لا مفر منه.ويعد هذا اعترافًا ضمنيًّا بأن العقوبات الأخيرة كانت ردًّا على أحكام المحكمة العليا الأخيرة في كوريا الجنوبية، والقاضية بإلزام الشركات اليابانية بتعويض ضحاياها الكوريين عن العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.