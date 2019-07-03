كوريا تتمسك بإنشاء صندوق للشركات اليابانية المتورطة في العمل القسري

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قالت بعض التقارير إن كوريا الجنوبية تضغط من أجل تنفيذ خطة لإنشاء صندوق مشترك للشركات اليابانية المتورطة في قضية العمل القسري، من أجل تسوية قضية التعويضات للضحايا الكوريين.وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية في سيول للصحفيين أمس الثلاثاء بأن الحكومة الكورية ستدعو اليابان إلى مراجعة جدية لخطة إنشاء الصندوق المقترح ومواصلة المناقشات الثنائية ذات الصلة.وكانت الوزارة قد اقترحت في الشهر الماضي إنشاء صندوق باستخدام تبرعات من الشركات اليابانية المتورطة في التشغيل الإجباري للعمال الكوريين في اليابان في أثناء الحرب العالمية، والشركات الكورية الجنوبية التي تلقت أموالًا من اليابان بموجب اتفاقية تسوية قضايا الاحتلال الاستعماري لكوريا عام 1965.من جانبها قالت الحكومة اليابانية إنها لا تعتزم قبول مثل هذه الخطة.وتنوي حكومة كوريا الجنوبية مناقشة هذه القضية مع اليابان من خلال القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك محادثات على مستوى مدير عام، ولكن لم يتم تحديد موعد لتلك المحادثات.