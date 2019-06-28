تجديد التعاقد مع مستشفى كوري لإدارة مركز طبي في الإمارات

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سيواصل مستشفى جامعة سيول الوطنية تشغيل مستشفى متخصصا في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الخمس سنوات القادمة.وقال المستشفى أمس الثلاثاء إنه جدد عقده مع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويدير المستشفى الكوري الجنوبي المركز الطبي الإماراتي المكون من 248 سريراً منذ عام 2014.ويذكر أن المستشفى الإماراتي هو مستشفى حكومي غير ربحي تبرع به رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد"، ويقع على بعد 30 كيلومترا من مدينة "دبي"، وهو متخصص في علاج أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبية.وقد قام المستشفى على مدار السنوات الخمس الماضية باستقبال أكثر من 100 ألف مريض خارجي، كما تم فيه إجراء أكثر من ألفي عملية جراحية.