الإفراج عن سفينتين كانتا متهمتين بمخالفة العقوبات على كوريا الشمالية

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قررت الأمم المتحدة إطلاق سراح سفينتيْن كانتا محتجزتين في كوريا الجنوبية لعدة أشهر بسبب انتهاكهما للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وأقرت لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي طلبات من قبل الحكومة الكورية الجنوبية بالإفراج عن السفينتين بعد أن تعهد ملاكهما ببذل جهود لمنع تكرار حوادث مماثلة.ويذكر أن إحدى هاتين السفينتين ناقلة نفط مسجلة في هونغ كونغ باسم "لايت هاوس وين مور"، وقد تم احتجازها في نوفمبر من عام 2017 في أثناء مشاركتها في نقل نفط بشكل غير قانوني إلى سفينة أخرى، وظلت منذ ذلك الحين في ميناء "يوسو" الكوري الجنوبي. أما السفينة الأخرى فهي "بي بايونير"، وهي محتجزة في ميناء "بوسان" منذ شهر سبتمبر من العام الماضي لأسباب مماثلة.ويشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2397 يسمح برفع الاحتجاز عندما تتعهد السفينة المعنية بمنع تكرار انتهاكها للعقوبات.وتوجد سفينتان أخريان رهن الاحتجاز في كوريا الجنوبية بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية عمدا، وبالتالي من المحتمل أن تواجها إجراءات جزائية أكثر صرامة، مثل تحويلهما إلى خردة.