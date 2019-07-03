العمال غير المنتظمين في القطاع العام ينظمون إضرابا مشتركا

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سيقوم العمال غير النظاميين في القطاع العام في كوريا الجنوبية بتنظيم إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الأربعاء.ويُخشى أن يؤثر هذا الإضراب المشترك على العمليات في المدارس في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خدمات وجبات الغداء المدرسية، وخدمات الرعاية النهارية بعد المدرسة.وسوف يتولى العاملون المؤقتون في المدارس الجزء الأكبر من هذا الإضراب، كما سيشارك عمال آخرون بمن في ذلك عمال النظافة الذين تستخدمهم الحكومات المحلية، والعاملون الإداريون في البرلمان والمنظمات المرتبطة بوزارة الثقافة.ويطالب العمال غير النظاميين برفع أجورهم وأوضاعهم الوظيفية لتكون في مستوى أجور وأوضاع العمال النظاميين، بحجة أن الحكومة كانت قد وعدت بضمان أمن وظيفي أفضل لهم من خلال تحويلهم إلى عاملين بوظائف دائمة.ويعتزم الاتحاد الكوري لنقابات العمال عقد تجمع حاشد بمشاركة حوالي 60 ألف شخص بعد ظهر اليوم الأربعاء في ساحة "كوانغ هوا مون" في سيول لدعوة الحكومة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالعمال غير النظاميين في القطاع العام بشكل صحيح.