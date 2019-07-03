اليابان تدرس تشديد القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية

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قالت تقارير صحفية يابانية إن حكومة طوكيو تدرس تشديد القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية وسط تصاعد التوتر بين البلدين. ونقل تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الثلاثاء عن مصادر حكومية قولها إن الصادرات اليابانية إلى كوريا من الأجزاء الإلكترونية والمواد ذات الصلة التي لديها تطبيقات عسكرية قد يتم تقييدها قريبًا.وجاء هذا التقرير بعد يوم واحد فقط من إعلان طوكيو أنها سوف تشدد القيود على صادراتها المتجهة إلى كوريا الجنوبية، من ثلاث مواد أساسية تستخدم في صناعات التكنولوجيا في كوريا، اعتبارًا من يوم الغد الخميس.وقالت وكالة كيودو للأنباء إن النظر في تشديد القيود على التصدير يأتي استجابة لما تعتبره طوكيو فشل سيول في معالجة نزاع دام عدة أشهر حول قضية تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب. وأوضح التقرير أن اليابان تعتقد أن حكومة كوريا الجنوبية لم تفعل ما في وسعها لمنع القضية من الإضرار بالثقة المتبادلة بين الدولتين الجارتين. كما نقل التقرير عن مصادر في الحكومة اليابانية قولها إن توسيع قائمة عناصر التصدير التي سيتم تقييدها من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التدهور في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن البعض داخل الحكومة اليابانية ما زالوا حذرين بشأن اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الصدد.