زيادة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في يونيو

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زادت قيمة احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي زيادة طفيفة في شهر يونيو مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطي النقد الأجنبي في البلاد 403 مليارات و7 ملايين دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة مقدارها 1,1 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في شهر مايو.وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي قد انتعش في يونيو بعد انخفاضه لشهريْن متتاليين.وأوضح البنك المركزي أن هذه الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ضعف قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بالعملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو.ويذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد احتلت المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان.