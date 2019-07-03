واشنطن تقول إن مون وترامب أكدا مجددا التزامهما بالتحالف الحديدي بين البلدين

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن رئيسيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أكدا من جديد التزامهما بالتحالف الثنائي الحديدي بين البلدين، كما أكدا على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بشأن كوريا الشمالية، وذلك خلال قمتهما في سيول في نهاية الأسبوع الماضي.وقالت الوزارة فى بيان صحفى إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكدا على الرابطة غير القابلة للكسر بين البلدين الحليفين، والالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف البيان أن الرئيسين أكدا من جديد على أن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو محور السلام والأمن في المنطقة، وأن الجانبين أكدا مجددا التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل وقابل للتحقق من كوريا الشمالية، مع التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.وكان "ترامب" قد قام برحلة استغرقت يومين إلى كوريا الجنوبية في نهاية الأسبوع الماضي، عقد خلالها اجتماعًا مفاجئًا مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، حيث اتفق الجانبان على استئناف مفاوضات العمل لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.