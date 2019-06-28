كوريا الجنوبية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري

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خفضت الحكومة الكورية الجنوبية قليلاً من تقديراتها للنمو الاقتصادي المحلي لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 2,4% و2,5%، مشيرة إلى التدهور في الأوضاع الاقتصادية الخارجية.وقدمت الحكومة توقعاتها المعدلة للنمو الاقتصادي لهذا العام خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء بين الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، في مقر الحكومة في العاصمة سيول.ويذكر أن هذا التقدير المعدل للنمو ينخفض بمقدار 0,2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحكومة التي صدرت في ديسمبر من العام الماضي.وأوضحت الحكومة أنه في الوقت الذي تحسّن فيه الاستهلاك المحلي بشكل معتدل، تباطأت الصادرات والاستثمار بدرجة أكثر من المتوقع في أواخر العام الماضي بسبب تدهور الظروف الاقتصادية الخارجية.كما توقعت الحكومة الكورية أن ينمو الاقتصاد المحلي بمعدل يبلغ 2,6% في العام القادم، مشيرة في هذا السياق إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي.