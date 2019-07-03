واشنطن تفرض رسوما جمركية ثقيلة على صادرات الصلب الكوري عبر فيتنام

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فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا ثقيلة على منتجات الصلب الكورية الجنوبية والتايوانية التي يتم شحنها من فيتنام.وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية تصل إلى 456% على بعض منتجات الصلب التي يتم إنتاجها في كوريا الجنوبية وتايوان والتي يتم شحنها بعد ذلك إلى فيتنام للمعالجة البسيطة، قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة.وأوضحت الوزارة أن منتجات الصلب المقاوم للتآكل والصلب المدلفن على البارد المنتجة في فيتنام باستخدام مواد ذات أصل كوري جنوبي أو تايواني، قد تحايلت على رسوم مكافحة الإغراق الأمريكية. ويذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد فرضت نفس هذه الرسوم على هذه المنتجات التي يتم شحنها مباشرة من كوريا الجنوبية وتايوان في ديسمبر 2015 وفبراير 2016، على التوالي. وقالت الوزارة إنه منذ تلك التاريخ وحتى أبريل من هذا العام 2019، زادت شحنات منتجات الصلب المقاومة للتآكل والصلب المدلفن على البارد من فيتنام إلى الولايات المتحدة بنسبة 332% و916% على التوالي مقارنة بالفترات الزمنية السابقة. وأضافت أنها بدأت إجراء تحقيقات بناء على طلب منتجي الصلب ذوي الصلة في الولايات المتحدة.