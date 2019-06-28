بدء إنتاج النفط الكوري الإماراتي المشترك

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بدأ حقل النفط في الشرق الأوسط الذي شارك فريق فني كوري في استكشافه وحفره وتطويره مرحلة الإنتاج التجاري.وأقامت مؤسسة النفط الكورية وشركة "جي أس" للطاقة بالمناسبة يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي مراسم احتفال خاصة بالشروع في مرحلة الإنتاج التجاري في حقل "حليبة" وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للنفط.وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الفني الكوري كان قد شارك في جميع مراحل تطوير الحقل النفطي من الاستكشاف والحفر وغيرهما منذ عام 2012.وبلغت كمية احتياطي النفط الأصلية في الحقل حوالي مليار ومائة مليون برميل .وبدأت بالفعل عملية إنتاج حوالي 40 ألف برميل يوميا من هذا الحقل، تبلغ حصة كوريا منها نسبة 40 % بمعدل 5 ملايين و840 ألف برميل سنويا بقيمة تقدر بحوالي 450 مليار وون.وبالرغم من أن هذه الكمية لا تمثل إلا 0.5 % من الواردات الكورية السنوية من النفط والتي يقدر حجمها بمليار و100 مليون برميل إلا أن الإنتاج في هذا الحقل يثبت القدرات التقنية الكورية العالية في مجال استكشاف وانتاج النفط .وجدير بالذكر أن عملية نقل النفط من الحقل لا تتم عبر مضيق "هرمز" بل يتم نقله مباشرة إلى البلاد مما يسمح بتجاوز آثار الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران.كما تجدر الإشارة إلى أن كوريا استثمرت 468 مليون دولار في تطوير الحقل يتوقع أن تسترجعها في الفترة ما بين عامي 2024 أو 2026.