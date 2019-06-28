كوريا الشمالية تصدر عملة معدنية تذكارية تؤكد على نزع الأسلحة النووية والسلام

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أصدرت كوريا الشمالية عملتها المعدنية الجديدة لهذا العام تتضمن عبارات تؤكد على نزع الأسلحة النووية وعلى السلام.وتحمل العملة التذكارية التي أصدرها بنك كوريا الشمالية المركزي في شهر أبريل الماضي عبارة "نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام والأمن في العالم" مصحوبة برسم يصور تدمير سلاح نووي.و تختلف العملة الجدبدة عن سابقاتها من العملات المعدنية التذكارية التي تتضمن عبارات عدائية ضد الولايات المتحدة وتحتوي على نماذج صور تظهر فيها تجارب لاطلاق مختلف أنواع الصواريخ.كما يتزامن إصدار العملة المعدنية الجديدة مع مرور عام على عقد مباحثات القمة بين الكوريتين في السابع والعشرين من شهر أبريل من العام الماضي. وتظهر في العملة صورة شجرة صنوبر غرسها زعيما الكوريتين، بالإضافة إلى نصب تذكاري وخريطة شبه الجزيرة الكورية وطائر حمام.وتمثل العملات المعدنية التذكارية الكورية الشمالية إحدى أهم الوسائل التي تعتمدها كوريا الشمالية في توجيه رسائلها السياسية .ويقال إن بيونغ يانغ تصدر ما بين 30 إلى 40 نوعا من العملات المعدنية التذكارية سنويا.