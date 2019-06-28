زعيم التكتل الحزبي الحاكم يؤكد على سياسة التعايش

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اعتذر زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي اين يونغ" في كلمة له اليوم الاربعاء أمام البرلمان على إطالة أمد العملية المعطلة للبرلمان مؤكدا على أهمية تعديل القانون من أجل بناء نظام برلماني دائم يعمل على مدار السنة واقترح فرض عقاب على النواب الذين يتسببون في تأخير افتتاج الجلسات البرلمانية .كما أوضح " لي" أن على البرلمان فسح المجال للتوافق والتعايش مطالبا حزب كوريا الحرة المعارض بالمشاركة في إصلاح نظام الانتخابات.كما طالب الأحزاب بالتعاون من أجل إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية متعهدا من جهة أخرى بالعمل على توسيع السياسات الراعية للمهمشين اجتماعيا.وأكد في السياق نفسه تمسكه بإدخال نظام "ضمان الشباب" الذي يوفر التعليم الفني وفرص العمل معا كإحدى الحلول الممكنة لمشكلة بطالة الشباب.