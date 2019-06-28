الزعيم الصيني يدعو إلى ضرورة تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية في الوقت المناسب

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شدد الزعيم الصيني "شي جين بينغ" خلال مباحثات القمة الأمريكية الصينية التي عقدت في اليابان في نهاية الشهر الماضي مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على ضرورة تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية في الوقت المناسب.ذلك ما أوضحه وزير الخارجية الصيني "وانغ إيه" في لقاء صحفي أجراه أمس الثلاثاء تناول فيه القضية في شبه الجزيرة الكورية.وذكر "وانغ" أن مختلف الدول تتفاعل من جديد مع قضية شبه الجزيرة الكورية مضيفا أن الزعيم الصيني أنهى زيارته الناجحة إلى كوريا الشمالية كما أكد أن الزعيم الصيني نقل للرئيس الأمريكي رغبته في أن تنتهج واشنطن موقفا مرنا وأن تسير جنبا الى جنب مع بيونغ يانغ عبر البحث عن حوار يفضي إلى رفع العقوبات على كوريا الشمالية في الوقت المناسب.وفيما يتعلق بمباحثات القمة الكورية الجنوبية والصينية، قال وانغ إن الزعيم الصيني تبادل الآراء مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" حول قضية شبه الجزيرة الكورية وأعرب عن تأييده للجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية من أجل حل القضية.كما أشاد بالاجتماع الذي عقده الزعيمان الأمريكي والكوري الشمالي في منطقة "بانمونجوم" واصفا إياه بأنه إعلان لاستئناف الحوار بين الطرفين ومعربا عن تطلعه إلى أن تنقل شبه الجزيرة الكورية مزيدا من الأخبار السارة للعالم في المستقبل .