استمرار مسيرات العاملين غير النظاميين في المدارس

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قرر العاملون غير النظاميين في المدارس الاستمرار في الإضراب العام على مستوى البلاد، لليوم الثاني، مما يعطل خدمات الوجبات في حوالي 2500 مدرسة.وقالت وزارة التعليم إن نحو 2581 مدرسة، أو ما يمثل ربع المدارس في كوريا الجنوبية، ستتوقف عن تقديم خدمات الوجبات بسبب الإضراب.وفي اليوم الثاني من الإضراب الذي سيستمر لمدة 3 أيام، ستتوقف 96 مدرسة عن تقديم برامج الرعاية النهارية أيضًا.وتتوقع الوزارة أن يتراجع مجموع عدد العاملين المؤقتين المشاركين في الإضراب ليصل إلى 20600 فقط.جدير بالذكر أن العاملين المؤقتين في المدارس هم من بين نحو 22 ألفًا من العاملين غير النظاميين في القطاع العام المشاركين في الإضراب، ويطالبون بزيادة الأجور بنسبة 2% وتغيير وضعهم إلى وضع العمال النظاميين.