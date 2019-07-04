كوريا تسجل فائضًا في الحساب الجاري في مايو

Photo : KBS News

عاد رصيد الحساب الجاري في كوريا الجنوبية إلى تحقيق فائض في شهر مايو، بعد شهر واحد من إعلان البلاد عن أول عجز لها منذ 7 سنوات.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا اليوم الخميس، فقد وصل فائض الحساب الجاري في البلاد إلى 4.95 مليار دولار في شهر مايو، وهو ما يمثل تحوُّلًا عن العجز البالغ 600 مليون دولار في شهر أبريل.ويعزى التحسن إلى حد كبير إلى وجود فائض في حساب المنتجات وغياب التأثيرات الموسمية، كالزيادة في مدفوعات الأرباح الموزعة التي ساهمت في حدوث العجز في شهر أبريل.كما تقلص فائض حساب المنتجات في البلاد في شهر مايو ليصل إلى 5.39 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ خمس سنوات، ويعزى ذلك إلى انخفاض الصادرات بنسبة 10%.وتراجع حساب الخدمات أيضًا إلى 900 مليون دولار، وهو الأدنى منذ ديسمبر عام 2016.