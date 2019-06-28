إصدار إرشادات الموجة الحارة في أجزاء من كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

تم إصدار إرشادات الموجة الحارة في سيول وأجزاء أخرى من كوريا الجنوبية اليوم الخميس.وأصدرت إدارة الأرصاد الكورية تحذيرات إرشادية بشأن موجة الحرارة في الأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وون" والمناطق الداخلية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ومدينة "دايغو" وسيول، والأجزاء الشرقية من مقاطعة "كيونغي".ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال النهار إلى 34 درجة مئوية في "دايغو" و32 درجة في سيول و"كوانغو"، ويمثل هذا ارتفاعًا بنحو درجتين إلى 4 درجات عن اليوم السابق.وتتوقع الوكالة استمرار الموجة الحارة إلى مطلع الأسبوع المقبل.جدير بالذكر أن التحذيرات الإرشادية الخاصة بالموجة الحارة يتم إصدارها عندما تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية فأكثر لمدة يومين على التوالي.