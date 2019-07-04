قلق بين الشركات الكورية بسبب القيود التجارية اليابانية

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تتزايد المخاوف بين شركات الإلكترونيات الكورية الجنوبية، حيث تستعد اليابان لتعزيز القيود على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى كوريا الجنوبية، اعتبارًا من الخميس.ووفقًا صناعة الإلكترونيات المحلية أمس الأربعاء، فقد كانت شركات الإنتاج الكبرى لأشباه الموصلات تتعامل مع استفسارات الشركات المتعاقدة الأصغر فيما يتعلق بعوائق الإنتاج والإمداد المتوقعة، نتيجة للقيود التجارية اليابانية.وقال مسؤول في إحدى الشركات إنهم يراجعون الآثار المحتملة ويحاولون تأمين إمدادات سلسة. ومن المعروف أن الشركات الكبرى أرسلت ممثلين إلى اليابان للتحقق من العناصر الخاضعة لقيود التصدير ومعرفة مدى تأثير ذلك على إمدادات الرقائق.وإذا تم حظر سلسلة التوريد الخاصة بالرقاقات من اليابان فسوف يؤدي هذا إلى اضطراب كبير في الإنتاج العالمي للسلع المصنوعة من أشباه الموصلات الكورية الجنوبية وشاشات العرض، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها شركة آبل الأمريكية وأجهزة التلفاز التي تنتجها شركة سوني اليابانية.وترى الصناعة المحلية أن تعطل الإنتاج الفوري غير متوقع، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى مستويات المخزون من الرقائق التي قد تستمر لعدة أشهر.