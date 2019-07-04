وزارة الدفاع تطالب بزيادة 8% في ميزانية الدفاع

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قالت وزارة الدفاع إنها ستطالب بزيادة قدرها 8% في نفقات الدفاع للعام المقبل.وكشفت الوزارة عن خطتها لاقتراح ميزانية الدفاع لعام 2020 التي ستبلغ قيمتها أكثر من 50 تريليون وون في لجنة الدفاع الوطني البرلمانية أمس الأربعاء، قائلة إنها بحاجة إلى زيادة القوة العسكرية لكوريا الجنوبية، وسط الانتقال الجاري لقيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من الجانب الأمريكي إلى الجانب الكوري الجنوبي.كما أشار إلى الحاجة إلى تعزيز صناعة الدفاع، والتي يمكن أن تعزز القوة العسكرية للبلاد وتسهم في الاقتصاد الوطني.ومن بين الميزانية البالغ قيمتها 50.43 تريليون وون، سيتم تخصيص 16.8 تريليون وون للتحسينات الدفاعية، بينما سيتم إنفاق 33.6 تريليون وون للقوات العاملة.وإذا أقر البرلمان الميزانية المقترحة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها ميزانية الدفاع حاجز 50 تريليون وون.