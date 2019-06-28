سيول تندد بقيود التصدير اليابانية

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حث وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" اليوم الخميس اليابان على سحب القيود المفروضة على الصادرات، ووصفها بأنها "انتقام اقتصادي".وخلال مقابلة إذاعية، قال الوزير إن كوريا الجنوبية تعتقد أن هذه الخطوة هي انتقام واضح بسبب أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، التي ألزمت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية.ورفض مزاعم اليابان بأن تدهور الثقة الثنائية هو سبب قيود التصدير.وقال "هونغ" إن حكومة سيول ستقرر موعد تقديم الشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار اليابان، بمجرد اكتمال المراجعة الداخلية.وحذر الوزير من أن قيود الصادرات اليابانية قد تضر باليابان أيضًا وليس سيول فقط.كانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستشدد اللوائح المتعلقة بتصدير ثلاثة منتجات عالية التقنية، من المنتجات الضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات في كوريا الجنوبية.