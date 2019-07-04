بيونغ يانغ: واشنطن مصرة على أعمالها العدائية على الرغم من اجتماع كيم وترامب

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أفادت الأنباء أن الولايات المتحدة دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق العقوبات التي تدعو إلى إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين إلى الوطن بحلول 22 ديسمبر، مما أثار انتقادات قوية من جانب بيونغ يانغ.ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد قالت البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة "مصرة على الأعمال العدائية" تجاه النظام الشيوعي، على الرغم من قولها إنها تريد الحوار.واتهم البيان واشنطن بتعميم خطاب يدعو إلى تطبيق عقوبات الأمم المتحدة في نفس اليوم الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى حضور الاجتماع المرتجل على الحدود بين الكوريتين.ومع ذلك، فقد أفادت الأنباء أن الخطاب كان مشتركًا بين المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتاريخ 27 يونيو، وقد أرسلت في اليوم التالي عبر البريد الإلكتروني.ووفقًا لمصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، فقد أرسلت الرسالة إلى جميع الدول الأعضاء لحثها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن التي تتطلب إعادة العمالة الكورية الشمالية إلى بلادهم بحلول 22 ديسمبر من هذا العام.