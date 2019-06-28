الشرطة المجرية تحصل على الصندوق الأسود للسفينة السياحية المتسببة في حادث نهر الدانوب

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أفادت الأنباء أن الشرطة المجرية حصلت على الصندوق الأسود لسفينة "فايكنغ سايكن"، وهي السفينة السياحية النهرية المتورطة في حادث التصادم القاتل في بودابست، الذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الكوريين الجنوبيين.ووفقًا لفريق الاستجابة الكوري الجنوبي أمس الأربعاء، فقد حصلت الشرطة المجرية على الصندوق الأسود في الثلاثين من مايو، خلال أول تفتيش ميداني للحادث.ويأتي هذا التصريح على لسان اثنين من الناجين الكوريين الجنوبيين من الحادث، اللذين قالوا إن الشرطة المجرية أبلغتهم بأن الصندوق الأسود في حوزتهم، أثناء الحديث معهم كجزء من التحقيقات في الحادث.وأضاف فريق الاستجابة أن الشرطة حصلت أيضًا على لقطات من كاميرات المراقبة بالقرب من موقع الحادث، وسجلات السفن الأخرى التي كانت تعبر النهر وقت التصادم.وأنكر فريق الاستجابة التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الصندوق الأسود يقوم تلقائيًّا بمسح السجلات كل 3 أيام.يشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 24 من الكوريين الجنوبيين واثنين من طاقم القارب المجريين، وما زال اثنان من ركاب القارب في عداد المفقودين، كما تم إنقاذ 7 ركاب كوريين جنوبيين.