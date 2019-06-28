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قالت "ناه كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي في كلمة لها اليوم الخميس أمام البرلمان إن حكومة الرئيس "مون جيه إين" تحاول إبقاء المعارضين في حالة صمت دون ضمان الحرية للمواطنين وحقوقهم الرئيسية، واصفة إياها بأنها حكومة دكتاتورية من نوع جديد.وأضافت أن حكومة الرئيس "مون" تكرر ممارسة سياسة الكراهية ، وأن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي سيقوم بدوره في إنعاش الاقتصاد وتعزيز أمن البلاد من خلال سياسات تقوم على الحرية والمسؤولية.وقالت إن الرئيس "مون جيه إين" كان بمثابة ضيف في القمة التي عقدت يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مؤكدة أن حزبها سيشارك بنشاط في اجتماع برلماني بين الكوريتين اقترحه الحزب الديمقراطي الحاكم.ودعت من جهة أخرى الحكومة اليابانية إلى سحب التدابير الاقتصادية الانتقامية ضد كوريا الجنوبية ، كما دعت الحكومة الكورية إلى مراجعة سياساتها الدبلوماسية تجاه طوكيو.