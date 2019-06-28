الحكومة تبحث مع سام سونغ سبل مواجهة القيود اليابانية

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التقى كبار المسؤولين في مكتب الرئاسة والحكومة الكورية بمسؤول رفيع المستوى في شركة "سامسونغ" العملاقة المنتجة لأشباه الموصلات، وذلك على خلفية اعلان اليابان تشديد قيودها على تصدير مواد التكنولوجيا الثلاث إلى كوريا الجنوبية.والتقى "كيم سانغ جو" المساعد الرئاسي للشؤون السياسية يوم الثلاثاء الماضي مع "كيم كي نام" نائب رئيس الشركة، وتبادل معه الآراء بشأن سبل مواجهة القيود اليابانية المشددة.كما التقى كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" والنائب الثاني لرئيس مجلس الأمن القومي "كيم هيون جونغ" بنائب رئيس شركة "سام سونغ" أيضا ، وبحثا معه حجم الخسائر المادية المتوقعة التي قد تنجم عن الإجراء الياباني.