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قال موقع "أكسيوس" الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي إن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" أتى على ذكر "التجميد النووي لكوريا الشمالية " في تصريح للصحفيين في طريق عودته من "سيول" إلى "واشنطن" يوم الثلاثين من يونيو الماضي على متن طائرة خاصة لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".لكنه أضاف أن الحكومة الأمريكية ليست لديها نية لرفع العقوبات على "بيونغ يانغ" حتى في حال قيام كوريا الشمالية بتجميد منشآتها النووية بشكل كامل، وأن واشنطن ماضية في تحقيق هدفها الأصلي وهو النزع الكامل للأسلحة الكورية الشمالية.وكان "بيغان" قد نفى ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" من أن إدارة الرئيس "ترامب" تستهدف تجميد الأنشطة النووية لبيونغ يانغ.وكشف "بيغان" عن استعداد واشنطن لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، وتبادل الزيارات بين الشخصيات إلى جانب إنشاء مكتبي تمثيل بين الجانبين، دون رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.