السفير الكوري الشمالي السابق لدى فيتنام شريك لبيغان في المفاوضات النووية

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تأكد أن السفير الكوري الشمالي السابق لدى فيتنام "كيم ميونغ كيل" سيكون شريكا جديدا للمبعوث الأمريكي "ستيفان بيغان" في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقد تم اختيار المسؤول الكوري الشمالي الذي سيمثل وفد بلاده في المفاوضات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة، بعد 4 أشهر من انهيار قمة "هانوي" الثانية بين "واشنطن" و"بيونغ يانغ"، في أواخر شهر فبراير الماضي.ومن المتوقع أن يتم استئناف المفاوضات النووية بين "واشنطن" و"بيونغ يانغ" في منتصف شهر يوليو الجاري.وكانت كوريا الشمالية قد سلمت للجانب الأمريكي قائمة بأسماء أعضاء وفدها المشارك في المفاوضات النووية خلال اللقاء الذي عقد بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" يوم الثلاثين من يونيو الماضي.والجدير بالذكر أن "كيم ميونغ كيل" قد شارك في المحادثات النووية السداسية خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009 بصفته نائب السفير الكوري الشمالي في مكتب التمثيل الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة.