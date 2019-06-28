فرقة بي تي إس تتصدر قائمة

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تتصدر فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية قائمة "أوريكون اليابانية للموسيقى" بألبومها العاشرالمنفرد الجديد و الذي يحمل عنوان "أضواء صبي بالحب" بعد أن تم الكشف عنه في اليابان أمس الأربعاء.وبلغ حجم المبيعات المسبقة للألبوم الجديد مليون نسخة، لتتأكد الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الفرقة في اليابان .وتعد فرقة "بي تي أس" الأولى في كوريا التي تتمكن من بيع أكثر من مليون نسخة من الألبوم المنفرد في اليابان.وستواصل الفرقة إقامة عروضها الغنائية في اليابان يومي السادس والسابع من يوليو في ملعب "ناكاي" بأوساكا ، ويومي الثالث عشر والرابع عشر من يوليو أيضا في ملعب "إيكوبا" بسيزوكا.