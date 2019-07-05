رئيس شركة سوفت بنك اليابانية يزور سيول

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التقى "ماسايوشي سون"، رئيس شركة تكنولوجيا المعلومات اليابانية "سوفت بنك" برؤساء الشركات الكورية الجنوبية في سيول اليوم الخميس، حيث بدأ سريان قيود التصدير اليابانية الجديدة.وتبادل قادة الأعمال الآراء حول القضايا المعلقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية، بما في ذلك الاستثمار المتبادل والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس.وأجرى المشاركون مناقشات حول تصاعد التوترات بين سيول وطوكيو بسبب تقييد اليابان لتصدير ثلاثة من المواد عالية التقنية والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات.وقد حضر الاجتماع، الذي استمر لمدة ساعتين ونصف نائب رئيس شركة "سامسونغ للإلكترونيات" "لي جيه يونغ"، ونائب رئيس مجموعة "هيونديه موتور" "تشونغ إيوي سون"، ورئيس مجموعة "إل جي" "كو كوانغ مو"، وغيرهم من رؤساء الشركات.كما التقى "سون" أيضًا بالرئيس "مون جيه إين" لمدة 90 دقيقة في المكتب الرئاسي.وقيل إن رائد الأعمال الياباني اتفق مع الرئيس الكوري الجنوبي في أنه يجب على كوريا الجنوبية الاستثمار بقوة في قطاع الذكاء الاصطناعي.