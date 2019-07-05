آبي: الكرة الآن في ملعب المحاكم الكورية الجنوبية

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في خضم التوترات المتزايدة بشأن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية، قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" اليوم الخميس إن "الكرة الآن في ملعب المحكمة الكورية الجنوبية"، فيما يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.وفي مقابلة في هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كيه"، حث "آبي" سيول على التصرف وفقًا للقانون الدولي.وقال "آبي" إنه على الرغم من أن المشاكل والنزاعات قد تنشأ بين الدول المتجاورة، لكن سيول وطوكيو وضعتا حدًّا للخلافات بينهما بموجب اتفاق عام 1965.وقال إن البلدين إذا لم يلتزما بالاتفاق فلن يتمكنا من حماية السلام والأمن العالميين.كما قال "آبي" يوم الأربعاء الماضي إن قيود حكومته على تصدير المواد عالية التقنية إلى سيول تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا تنتهك مبادئ التجارة الحرة.ويُنظر إلى تلك القيود المفروضة مؤخرًا على أنها اتفاق من أحكام المحاكم الكورية الجنوبية بإلزام الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.