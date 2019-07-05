الإضراب يجبر 1500 مدرسة على تعليق وجبات الغذاء اليوم الجمعة

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واصل العاملون غير النظاميين في القطاع العام إضرابهم لمدة 3 أيام اليوم الجمعة، مما أدى إلى تعليق خدمات الوجبات ورعاية الأطفال في المدارس في جميع أنحاء البلاد.ووفقًا لوزارة التعليم، فقد علقت نحو 1500 مدرسة خدمات الوجبات اليوم الجمعة، وهو اليوم الأخير للإضراب. ويقل هذا الرقم عن عدد المدارس التي تأثرت بالإضراب في اليومين السابقين.وسوف تقوم ألف مدرسة بتزويد الطلاب بالخبز والحليب أو البدائل الأخرى لوجبات الغذاء المعتادة، كما طلبت نحو 300مدرسة من الطلاب إحضار وجباتهم معهم.ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب نحو 13 ألفًا و200 من العاملين غير المنتظمين، ويقل هذا الرقم عن المشاركين أمس البالغ عددهم 17 ألفًا و300 شخص.كما سيضطر نحو 1% من المدارس التوقف عن تقديم برامج رعاية الأطفال النهارية اليوم الجمعة بسبب الإضراب أيضًا.