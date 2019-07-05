سيول تحث طوكيو على التوقف عن الثأر السياسي

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قال مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية إن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية من المواد التقنية الرئيسية تعد "انتقامًا سياسيًّا"، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد التجارة الدولية.وقد عقد الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن القومي اجتماعًا برئاسة كبير مستشاري الأمن الرئاسيين "تشونغ إيوي يونغ" أمس الخميس، لمراجعة الإجراءات المناسبة للرد على قرار طوكيو.وبعد الاجتماع، أصدر المشاركون بيانًا وصفوا فيه تحرك اليابان بأنه انتقام سياسي. كما قالوا إن اليابان تنتهك بوضوح معايير منظمة التجارة العالمية.وخلال مقابلة إذاعية محلية أمس الخميس، حث وزير المالية في سيول "هونغ نام كي" اليابان على سحب القيود المفروضة على الصادرات، حيث وصفها بالانتقام الاقتصادي.وقال "هونغ" إن سيول ستقرر متى ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، محذِّرًا من أن قيود الصادرات اليابانية سوف تضر بطوكيو أيضًا، وليس فقط سيول.