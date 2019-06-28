الاتحاد الأوروبي يلجأ إلى عملية تسوية المنازعات مع كوريا الجنوبية

دعا الاتحاد الأوروبي رسميًّا إلى تشكل لجنة من الخبراء للنظر في جهود كوريا الجنوبية المتأخرة للتصديق على اتفاقيات العمل الدولية الرئيسية.وكشفت وزارة التوظيف والعمل في سيول أمس الخميس أن المفوضية الأوروبية طلبت تشكل اللجنة رسميًّا.وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستسعى إلى الحصول على موافقة تشريعية لتبني معايير منظمة العمل الدولية. ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي قد قيم إرادة سيول بشكل إيجابي، لكنه قال إنه من غير المؤكد ما إذا كان البرلمان سيصادق على التشريع أم لا.وقد انضمت كوريا الجنوبية إلى منظمة العمل الدولية في ديسمبر عام 1991، لكنها لم تصدق بعد على أربعة من الاتفاقيات الرئيسية الثمانية في المنظمة، بما في ذلك المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، والحق في التنظيم، وحظر العمل القسري. وقد تعهدت كوريا الجنوبية بالتوقيع على جميع الاتفاقيات المتبقية عندما وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2011.وبناءً على طلب الاتحاد الأوروبي، سيشكل الجانبان لجنة خبراء من 3 أعضاء في غضون شهرين، وستقوم اللجنة بالتحقق مما إذا كان التأخر في التصديق يشكل انتهاكًا لاتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، واعتماد تقرير يحدد النتائج والتوصيات.