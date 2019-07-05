رئيس الوزراء يدعو إلى تعزيز المساواة بين الجنسين

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دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" إلى مشاركة المواطنين في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين.وفي حديثه بسبب أسبوع المساواة بين الجنسين في سيول أمس الخميس، قال "لي" إن الإعلان الدستوري للحكومة المؤقتة بإقامة مجتمع يتمتع فيه الرجال والنساء بالمساواة لم يتحقق بعد قرن كامل من الزمان.وأشار بشكل خاص إلى الممارسات والسياسات التمييزية ضد المرأة من حيث الأجور والترقي الوظيفي في أماكن العمل.وأشار إلى الجهود التي بذلتها الإدارة لزيادة مشاركة المرأة، وقال إن 30% من أعضاء مجلس الوزراء و40% من أعضاء اللجان الحكومية هم من النساء.لكنه قال إن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل لكسر السقف الزجاجي، ودعا القطاع الخاص والعام إلى اجتماع الجهود لحل هذه القضية.