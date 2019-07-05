تراجع الأرباح التشغيلية في الربع الثاني لشركة سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 54%

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قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الجمعة إن الأرباح التشغيلية من المرجح أن تتراجع بنسبة 56% في الربع الثاني من العام، على أساس سنوي.وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة في تقريرها العام إن أرباحها التشغيلية قد قُدِّرت بنحو 6.5 تريليون وون في الفترة من أبريل حتى يونيو، بانخفاض نسبته 65.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومع ذلك، فهذا يمثل زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بالربع الأول، ويتجاوز توقعات السوق التي سجلت 6.06 تريليون وون.ومن المتوقع أن تنخفض المبيعات الإجمالية بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 56 تريليون وون في فترة الثلاثة أشهر.