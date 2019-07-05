تقرير: حل مؤسسة الاسترقاق الجنسي التي تمولها اليابان رسميًّا

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ذكرت وسائل الإعلام اليابانية اليوم الجمعة أن مؤسسة الاسترقاق الجنسي التي تمولها اليابان قد تم حلها رسميًّا.وقد تأسست مؤسسة المصالحة والشفاء في يوليو عام 2016، لتعويض الضحايا الكوريات عن الاسترقاق الجنسي في اليابان في زمن الحرب، أثناء الحرب العالمية الثانية.وجاءت تلك المؤسسة نتيجة لاتفاق عام 2015، الذي تم التوصل إليه بين إدارة "بارك كون هيه" وحكومة "شينزو آبي" اليابانية.وقد قدمت اليابان مليار ين، أو نحو 9 ملايين دولار، للمنظمة غير الربحية.وقررت سيول إغلاق المؤسسة في نوفمبر الماضي، بعد أن خلصت إلى أنها لا تستطيع تقديم حلول جوهرية لقضية الاسترقاق الجنسي.ونقلًا عن مسؤول في المؤسسة، ذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية اليوم الجمعة أن تسجيل حل المؤسسة قد تم تقديمه في 17 يونيو، وأنه قد تم إخطار المؤسسة يوم الأربعاء الماضي باكتمال الأوراق المطلوبة.