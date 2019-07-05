بدء محاكمة النائب السابق لوزير العدل في قضية الرشوة

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من المقرر أن يُحاكَم نائب وزير العدل السابق "كيم هاك إيوي" اليوم الجمعة بتهمة تلقيه أموالًا وخدمات جنسية من أحد المطورين العقاريين، مقابل خدمات خاصة.وقد عقدت محكمة سيول المركزية أول جلسات الاستماع في القضية، في الساعة 10:30 صباح اليوم.ويُتهم نائب الوزير السابق بتلقي رشاوى بقيمة 130 مليون وون وخدمات جنسية، من مقاول عقاري اسمه "يون جونغ تشون"، بين عامي 2007 و2008.كما يتهم "كيم" بتلقي 39 مليون وون من رجل أعمال آخر أيضًا.وخلص الادعاء إلى أن "كيم" تلقى الخدمات الجنسية التي رتبها له "يون" في مناسبات متعددة بين عامي 2006 و2007، ووصفها بأنها رشاوى جنسية.ويُتهم "يون" بترتيب حفلات جنسية مع البغايا من أجل "كيم" وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، وسوف تبدأ محاكمته في نفس القضية يوم الثلاثاء المقبل.