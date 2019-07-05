الحزب المعارض الصغير يدعو الرئيس مون إلى تجميد الحد الأدنى للأجور

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دعا "أوو شين هوان" زعيم التكتل البرلماني عن حزب الإصلاح المستقبلي الصغير الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى تجميد الحد الأدنى للأجور وإصلاح سوق العمل.وفي كلمة له اليوم الجمعة أمام البرلمان طالب "اوو" الرئيس "مون" بالإعلان بنفسه عن تجميد الحد الأدنى للأجور، لتجنب حدوث صدمة اقتصادية ناجمة عن رفع الحد الأدنى للأجور بشكل سريع وفق تعبيره.وأضاف أن تقلص الفجوة في الدخل بين طبقتي الأغنياء والفقراء، جاء نتيجة لانخفاض الدخل للطبقتين في آن واحد ، وليس بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة مؤكدا على ضرورة إجراء تعديل على السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق نمو يقوم على زيادة الدخل.وعرض زعيم التكتل البرلماني عن الحزب المعارض الصغير اقتراحا لإنعاش الاقتصاد الكوري من خلال إصلاح سوق العمل، وتخفيف القيود ، وتقديم دعم لشركات التكنولوجيا الجديدة.كما قدم مقترحا بتشكيل لجنة برلمانية خاصة يتم من خلالها إجراء مباحثات حزبية حول إصلاح سوق العمل.