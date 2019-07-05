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قالت اللجنة التنظيمية لبطولة "كوانغ جو" الدولية للسباحة إن 2639 لاعبا ولاعبة و1550 مسؤولا رياضيا من 194 دولة، قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في البطولة التي ستقام خلال الفترة ما بين الثاني عشر وحتى الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري، لتكون هذه البطولة أكبر البطولات الدولية للسباحة من حيث حجم المشاركة.وقد شارك 2413 لاعبا ولاعبة من 184 دولة في بطولة عام 2015 التي أقيمت في "كازان" بروسيا، و2303 لاعبا ولاعبة من 177 دولة في بطولة عام 2017 التي أقيمت في "بودابيست" بالمجر.ولم تتقدم كوريا الشمالية بعد بطلب للمشاركة في بطولة "كوانغ جو" بكوريا الجنوبية، إلا أن اللجنة التنظيمية تخطط للموافقة على الطلب إذا تقدمت به كوريا الشمالية قبل افتتاح البطولة.وكانت كوريا الشمالية قد شاركت في البطولتين السابقتين في روسيا والمجر بوفد ضم 25 من اللاعبين والمسؤولين الرياضيين وتنافست في ثلاث مسابقات.